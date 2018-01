La 23e journée de Ligue 1 se conclue ce soir, au stade Orange Vélodrome, où l’Olympique de Marseille (3e) reçoit l’AS Monaco (4e). Un choc historique de notre championnat qui met cette année aux prises deux équipes qui ne sont séparées que d’un point. Si les Olympiens restent sur quatre succès en Ligue 1, leurs adversaires n’ont plus perdu en championnat depuis sept matches, malgré la défaite concédée à domicile en 16es de finale de Coupe de France, face à Lyon (2-3), il y a quatre jours.

Pour cette rencontre, Rudi Garcia peut s’appuyer sur un groupe complet, à l’exception de Jordan Amavi, en phase de reprise, et a choisi d’aligner son onze type, en 4-2-3-1. Côté monégasque, Leonardo Jardim est privé de Thomas Lemar, Jorge, Adama Diakhaby, Adama Traoré et Diego Benaglio. Il peut néanmoins compter sur le retour de Jemerson et a opté pour un 4-3-3 avec Fabinho, Moutinho et Tielemans au milieu et le trio Ghezzal-Falcao-Baldé devant.

Les compositions d’équipes :

OM : Mandanda - Sarr, Rami, Rolando, Sakai - Sanson, Luiz Gustavo - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain

Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Sidibé - Fabinho, Moutinho, Tielemans - Ghezzal, Falcao, Baldé.