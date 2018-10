Décevants en Coupe d’Europe cette semaine, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille vont essayer de se racheter dimanche soir à 21h (rencontre à suivre sur notre live commenté). En conférence de presse d’avant match, Morgan Sanson était présent pour représenter les Phocéens.

Le milieu de terrain a notamment était interrogé sur l’attaquant parisien Kylian Mbappé et n’a pas manqué de le complimenter : « ce qu’il fait à son âge c’est exceptionnel ! J’ai vu des statistiques par rapport à Messi et il est devant au même âge ! On ne peut que le féliciter ! »