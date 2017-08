L’arrivée de Valère Germain, pour renforcer l’attaque olympienne cet été, et la venue possible d’une nouvelle recrue offensive pour étoffer l’OM Champions Project avant la fin du mercato estival, n’inquiètent pas vraiment Clinton N’Jie, qui a parfaitement lancé la saison marseillaise, dimanche, en inscrivant un doublé au Vélodrome face à Dijon. Bonne surprise de l’été olympien, l’attaquant camerounais était en conférence de presse à la Commanderie, cet après-midi, avant le déplacement à Nantes de ce wee-end. L’occasion pour lui d’évoquer son nouveau partenaire de crime, Valère Germain.

Entré à la pause d’une rencontre inaugurale mal embarquée, Clinton N’Jie a tiré une sacrée épine du pied de ses partenaires, en s’offrant un doublé, dimanche. Titulaire, Valère Germain y est lui allé de son doublé de passes décisives, dont une pour l’ancien lyonnais. Clinton N’Jie est revenu sur sa complémentarité avec l’ancien monégasque. « J’ai regardé ses matches avec Monaco la saison dernière, c’est quelqu’un qui aime jouer avec ses partenaires. Il aime faire des passes. Il aime suivre ses partenaires bien placés. Il m’a donné une superbe passe sur le but (face à Dijon, victoire 3-0 de l’OM, doublé de N’Jie). Valère et moi on ne fait pas exprès, on essaie juste de concrétiser les meilleures actions et de faire les meilleurs choix. », s’est-il exprimé, lors de la conférence de presse.