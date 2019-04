Peu utilisé par Rudi Garcia cette saison, Nemanja Radonjic (23 ans) a été titularisé face aux Girondins de Bordeaux et face à Nîmes à l’Orange Vélodrome. Deux titularisations qui laissent augurer d’un avenir plus radieux à l’OM ?

Présent en conférence de presse, l’ailier serbe a confié qu’il se projetait clairement à Marseille la saison prochaine. « J’espère rester à Marseille le plus longtemps possible, et jouer le plus longtemps possible jusqu’à la fin de saison pour montrer ce dont je suis capable, » révèle ainsi l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade.