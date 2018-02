Critiqué depuis le début de son aventure Olympienne, Kostas Mitroglou paye ses contres performances avec Marseille. Il peut néanmoins compter sur le soutien de deux grands attaquants, Nuno Gomes et Jean-Pierre Papin. Les deux hommes ont défendu le début de parcours du joueur à l’Olympique de Marseille tout en espérant une réussite prochaine. Interrogé par La Provence, Mamadou Niang est également monté au créneau : « Les critiques ? Non, je ne les comprends pas car il a fait ses preuves, il a joué la Ligue des Champions et il a porté les couleurs d’une grande équipe européenne, Benfica. »

L’attaquant sénégalais qui a marqué l’histoire de l’Olympique de Marseille a aussi demandé de la patience pour Kostas Mitroglou : « Quand on est transféré d’un club français à un autre club français, il n’y a pas de problème d’intégration. Mais quand on arrive de l’étranger ou qu’on va à l’étranger, c’est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Il faut un temps d’adaptation et je pense qu’aujourd’hui, il faut être plus patient avec lui, il faut savoir l’aider, l’encourager. Dès qu’il va marquer, il va avoir le déclic et ça va revenir, il va enchaîner les buts. Ce n’est pas parce qu’il y a eu deux ou trois matches où il n’a pas été bon entre guillemets qu’il faut le siffler ou lui tomber dessus. Je le répète, il faut être patient. »