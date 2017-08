L’OM est allé gagner à Nantes 1-0 grâce à Ocampos qui a trouvé le chemin des filets en toute fin de rencontre. Interrogé en zone mixte, l’Argentin s’est dit ravi, d’autant qu’il est entré en cours de rencontre. Il a aussi déclaré qu’il resterait surement sur la Canebière cette saison malgré un statut de remplaçant... pour le moment.

« C’est très important pour nous. Le match à l’extérieur, on l’a gagné, on est content. On va pouvoir penser au match de Ligue Europa maintenant. Je suis très content car je viens de travailler fort, ça donne un peu de confiance. Il faut continuer. (...) A 100% je reste. Je suis content ici. Si Garcia compte sur moi ? Il faut lui demander mais je pense que oui. »