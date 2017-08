Lucas Ocampos est de retour à l’Olympique de Marseille après deux prêts successifs au Genoa et à l’AC Milan. L’ailier gauche (ou milieu offensif) argentin de 23 ans devrait rester sur la Canebière, c’est en tout cas le souhait de son entraîneur Rudi Garcia. Dans le journal L’Equipe, le coach de l’OM s’est montré très optimiste quant à l’avenir de l’ancien Monégasque.

« Je veux le conserver, c’est aussi clair que ça. On n’a pas ce profil. Il peut jouer aux trois postes derrière l’attaquant et même n°9. Il a le gabarit, la puissance athlétique, il est technique, il voit le jeu. Moi, j’y crois vraiment à ce joueur », a indiqué Garcia. La saison dernière en Serie A, Ocampos a disputé 26 matches (14 avec le Genoa, 12 avec le Milan AC) et inscrit trois buts (tous avec le Genoa).