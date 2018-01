Rentré à l’Olympique de Marseille l’été dernier après ses prêts successifs au Genoa et à l’AC Milan, Lucas Ocampos a réalisé une première moitié de saison plus que convaincante. Auteur de 6 buts en 15 matches de Ligue 1, l’Argentin est déjà assuré de signer la saison la plus prolifique de sa carrière. Mais il en veut plus.

« J’ai fait une bonne première partie de saison, je veux continuer comme ça, progresser tous les jours. L’équipe veut rester sur le podium. Je dédierai tout mon travail pour ça. (...) Quand je suis arrivé, je voulais montrer au coach que j’étais prêt à jouer à l’OM. (...) J’espère progresser chaque jour devant le but, dans le jeu collectif et individuel pour arriver en meilleure condition possible. (...) Physiquement, j’ai beaucoup progressé en Italie et tactiquement aussi », a-t-il déclaré en conférence de presse.