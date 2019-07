Le mercato estival a commencé depuis plusieurs semaines mais l’Olympique de Marseille n’a toujours pas recruté le moindre joueur. Président du club phocéen de 2005 à 2009, Pape Diouf connaît bien l’OM. Présent ce jeudi dans l’émission « Team Duga » sur RMC, ce dernier est donc revenu sur la gestion actuelle du club et le travail de la direction. L’occasion de charger Jacques-Henri Eyraud, l’actuel président. « Je ne sais pas s’il connaît le football ou pas… Certains disent aujourd’hui qu’il ne connaît pas le foot. Qu’il prend des décisions à l’emporte-pièce. Mais j’ai l’impression que pour gérer aujourd’hui l’Olympique de Marseille, il faut connaître le milieu, en connaître les subtilités pour s’en sortir. Je ne sais pas si l’Olympique de Marseille a les armes pour ça », a-t-il lâché.

Mais Pape Diouf ne s’est pas arrêté là. L’ancien président des Phocéens a ensuite parlé d’Andoni Zubizarreta, le directeur sportif. Et encore une fois, il n’a pas été tendre : « je pense que Zubizarreta a su jouer du chéquier du Barça. Il n’a jamais été l’observateur qui allait en troisième ou en quatrième division pour chercher des Valbuena. Je pense qu’il est nécessaire que le directeur sportif ait plus de responsabilités. Il faut qu’il y ait une direction forte qui sache pertinemment où elle se dirige. Une équipe technique en cohésion avec la direction. Et puis il faut des joueurs impliqués. Ça ne semble pas toujours être le cas. Quand on me dit que Zubizarreta va être le maître d’œuvre, je m’interroge. Probablement qu’il serait excellent à Paris… A Marseille nous n’avons pas cette manne, il faut utiliser le ’système D’. Je ne sais pas s’il a cette capacité à le faire là. »

