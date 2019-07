Président du club entre 2005 et 2009, Pape Diouf connaît bien l’Olympique de Marseille. Invité dans l’émission « Team Duga » sur RMC, l’homme de 67 ans a donc balayé l’actualité du club phocéen. Ce dernier a notamment été questionné sur ses passages à l’Orange Vélodrome et la possibilité d’un retour. Et Diouf a été clair.

« Très honnêtement, je n’ai jamais eu d’échange avec l’actuelle direction. Quand je vais au stade, c’est à moi de trouver comment entrer. C’est aussi le cas pour garer la voiture. Donc je ne vais pas me proposer. On ne m’a rien proposé non plus. En fin de compte, le vrai problème est que la page est tournée. A ceux qui sont en charge de ramener le club pour que l’OM redevienne un candidat déclaré au podium. Moi je regarde tout ça avec beaucoup de distance », a-t-il lâché.

