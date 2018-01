Actuellement en grande difficulté à l’Olympique de Marseille (3 buts en 13 matches), Kostas Mitroglou essuie les critiques sur la Canebière. Néanmoins, l’ancien joueur de Benfica peut compter sur plusieurs soutiens de poids. Déjà défendu par son entraîneur Rudi Garcia vendredi, l’attaquant grec voit une légende du club olympien venir à son chevet. Ballon d’Or en 1991, Jean Pierre Papin a été interrogé par La Provence sur les difficultés de la recrue phare du dernier mercato marseillais : « Je peux imaginer ce qu’il ressent, car je l’ai vécu. C’est dur de ne plus arriver à marquer quand tu as tout le temps inscrit des buts. Tu doutes, tu te poses des questions. »

Ayant également vécu une période de disette lors de son arrivée à Marseille en 1986, JPP est bien placé pour savoir ce qu’éprouve Kostas Mitroglou en ce moment. Pour l’aider, il est même allé jusqu’à lui donner une suggestion : « Le seul conseil que je peux lui donner, c’est de marquer le plus de buts possible à l’entraînement, de faire des séances spécifiques tous les jours. Moi, par exemple, dans mon programme quotidien, je faisais des séances de frappe sur mon mauvais pied. Je mettais tout à côté, car je n’avais pas de pied gauche, mais je me forçais à m’y astreindre tous les jours ! »