Dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 3 à 0 pour son premier match de la saison face à Dijon. Mais la soirée n’a pas été parfaite pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome puisque Dimitri Payet a été touché et a cédé sa place à Clinton Njie, qui a d’ailleurs claqué un doublé.

Hier, L’Équipe estimait que le joueur touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche serait absent entre 7 et 10 jours. Ce sera finalement plus. L’Olympique de Marseille vient d’annoncer que le capitaine marseillais serait out au minimum deux semaines. Un coup dur pour Rudi Garcia qui devra faire sans lui face à Nantes lors de la 2e journée.