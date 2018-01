Les observateurs de l’Olympique de Marseille attendaient certainement Dimitri Payet comme capitaine du navire, mais cette saison, c’est Florian Thauvin qui a endossé ce rôle. Avec 10 buts et 9 passes décisives, l’ailier de 25 ans est impliqué dans 42 % des buts de l’OM.

Dans une interview accordée à L’Equipe, Dimitri Payet a salué la saison exceptionnelle de son coéquipier, et en a profité pour lui tresser des louages. « Flo a réalisé une première partie de saison exceptionnelle. Et, dans une équipe, il faut des joueurs qui vous font gagner des matchs. Heureusement qu’il est là car j’ai été blessé, il y a une période où j’étais moins bien. On est contents de l’avoir et de ce qui lui arrive »