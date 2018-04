Samedi, à 17h, l’Olympique de Marseille recevra le LOSC au stade Orange-Vélodrome, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Une rencontre qui mettra aux prises deux équipes aux objectifs bien distincts dans cette fin de saison. Si l’OM lutte pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions, le LOSC bataille en bas de tableau pour ne pas quitter l’élite du football français. Cette rencontre des opposés sera également l’occasion pour Dimitri Payet, le capitaine olympien, de retrouver son ancien club.

Interrogé sur la situation délicate des Dogues en conférence de presse, le Réunionais passé par le LOSC de 2011 à 2013 n’a pas caché sa peine. « Bien évidement cela me touche, même si l’effectif a pas mal changé depuis l’époque où je jouais là-bas. Il reste des joueurs que j’ai côtoyés, cela me fait plus de peine par rapport au coach Galtier. Je sais ce qu’il est capable d’apporter à un club, si les résultats ne plaident pas en sa faveur, je sais qu’il est capable de maintenir le club en première division, » s’est-il exprimé ce jeudi.