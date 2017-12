C’est l’homme phare de l’Olympique de Marseille actuellement. Florian Thauvin effraye les défenses de Ligue 1, avec sept buts au compteur déjà, dont quatre sur les quatre derniers matches. S’il continue sur ses excellentes performances, l’ailier droit français de 24 ans peut rêver d’une place à la prochaine Coupe du monde. Pour Robert Pirès, Thauvin est un joueur qui pose beaucoup de problèmes aux défenses et fait penser à un certain Arjen Robben.

« Florian Thauvin déclenche, tente beaucoup de choses, connaît la réussite. Les gardiens savent qu’il va la mettre là, mais quand tu es en pleine confiance, et que le ballon a décidé de partir en lucarne, il part en lucarne et on ne peut pas l’arrêter... Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il est toujours dans la provocation balle au pied. Même quand il loupe quelque chose, il tente de nouveau. C’est que j’apprécie chez les joueurs de couloir. (...) Il a beaucoup progressé avec Rudi (Garcia), il joue comme Robben, il enroule ses ballons, mais il sait alterner jeu long, jeu court, petites passes, et il va extrêmement vite balle au pied, ce qui est un avantage dans un couloir. C’est pourquoi c’est compliqué pour un défenseur, parce qu’il est aussi capable de déborder et de centrer du pied droit », estime l’ancien joueur de l’OM dans les colonnes de La Provence.