Ce dimanche aura lieu le Classique du Championnat de France, Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, pour la onzième journée de Ligue 1 (21h, à suivre sur notre live commenté). Un match bouillant en perspective, qui sera arbitré par Benoît Bastien, a annoncé la LFP aujourd’hui.

Il sera assisté par Frédéric Haquette et Cyril Mugnier, tandis que Thomas Léonard sera le quatrième arbitre. Nicolas Rainville et Olivier Thual s’occuperont de l’assistance vidéo. Benoît Bastien arbitrera sa quatrième rencontre entre les deux équipes, le dernier remontant au 25 février, qui a vu la victoire du PSG (3-0). Il a dirigé une fois chaque équipe cette saison : lors de Nîmes-OM (le 19 août, 3-0) et PSG-Caen (le 12 août, 3-0).