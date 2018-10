Huit mois après le dernier Clasico au Parc des Princes, en quarts de finale de la Coupe de France (3-0 pour le PSG, ndlr), l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se retrouvent dimanche soir dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1 (21h, à suivre en direct sur notre live commenté). Et lors de la dernière confrontation au Vélodrome, le club de la capitale avait arraché le match nul (2-2) grâce à un coup-franc d’Edinson Cavani dans le temps additionnel. Auteur de la faute sur l’Urugayen, Bouna Sarr a très mal vécu cette rencontre et l’après. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le latéral phocéen est revenu sur le sujet.

« J’en ai très mal dormi, je ne vais pas vous mentir. S’en est suivi une période très difficile pour moi. Je pense même que dans ma carrière, c’était un des moments les plus difficiles parce que quand on sait l’importance que ce match peut avoir pour les supporters marseillais, d’autant plus qu’à cette période là, je n’avais pas la meilleure cote auprès d’eux. Je m’en suis voulu pour eux, pour moi-même, pour l’équipe, parce qu’on était pas loin de l’exploit. Ça fait des années que Marseille n’a pas gagné contre Paris. Je me suis excusé auprès de mes partenaires parce que je savais qu’ils étaient déçus », a expliqué le joueur de 26 ans.

