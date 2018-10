Ce soir, pour la onzième journée de Ligue 1, a lieu le Classique du championnat entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (21h, à suivre en direct sur notre site). Et pour cette rencontre au sommet, du beau monde devrait être en tribune au Vélodrome. Outre le propriétaire de l’OM Franck McCourt, son prédécesseur Margarita Louis-Dreyfus sera également là, selon La Provence. La nouvelle Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, assistera également la rencontre.

Le quotidien local annonce aussi la présence de nombreux anciens joueurs phocéens, comme Basile Boli, ambassadeur du club, mais aussi Mamadou Niang, William Gallas ou encore Pascal Olmeta. Coach marseillais entre 2007 et 2009, Éric Gerets viendra soutenir son ancien club. Guy Stéphan et Franck Raviot seront là pour superviser les Français en vue des prochaines échéances internationales des Bleus. Beaucoup de VIP seront dans les travées du stade : Camille Lacourt, Brahim Asloum, Gérard Darmon et beaucoup d’autres. Pour ce match, 65 000 supporters sont attendus au total.