Victorieux avec le Paris Saint-Germain contre l’Olympique de Marseille (2-0), Kylian Mbappé s’est mis en évidence en ouvrant le score et en initiant le second but parisien. Interrogé par Canal + à la sortie de ce match plein, le natif de Bondy est revenu sur son entrée en jeu : « L’équipe en avait besoin. Une grande équipe se repose sur les leaders, il faut qu’ils fassent la différence. Je l’ai fait aujourd’hui. »

Kylian Mbappé a ensuite mis en avant l’état d’esprit de son équipe :« Il faut continuer et rester dans le droit chemin. On sait que chez eux ils mettent de l’impact, aujourd’hui ils ont montré que c’est une équipe qui joue au ballon. Tout le mérite leur revient, mais on a su être efficace. Il faut continuer, on est des compétiteurs, on veut entrer dans l’histoire. Il faut garder le sourire. C’est un métier et une passion, un plaisir. »