Le stade Orange-Vélodrome est ce soir le théâtre de la rencontre de clôture de la 11e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille (5e) et le Paris Saint-Germain (1er) ! Sept ans ou 17 matches que l’Olympique de Marseille n’a plus battu le PSG. La donne pourra-t-elle changer ce soir ? L’OM a l’occasion de repasser devant l’OL en cas de succès, quand le PSG a l’ambition d’enchaîner une 11e victoire consécutive en Ligue 1 !

Pour ce match à la saveur si particulière, Rudi Garcia récupère Florian Thauvin ! Le technicien phocéen choisit d’aligner son équipe en 4-3-3, avec Mandanda dans le but, Sarr à droite de la défense, l’axe Rami-Kamara et Amavi sur le côté gauche. Le milieu à trois est ce soir composé de Strootman, Luiz Gustavo et Sanson, alors que le capitaine Dimitri Payet prendra le couloir gauche et le revenant Thauvin le couloir droit. La surprise vient de la titularisation de Lucas Ocampos et des absences de Germain et Mitroglou.

Côté parisien, Thomas Tuchel doit faire face à une petite hécatombe. Out Kurzawa, Daniel Alves, Thiago Silva et Edinson Cavani, blessés. Kimpembe est lui suspendu. Le technicien allemand aligne un 3-4-3 au coup d’envoi, avec Areola dans le but, un trio Kehrer, Marquinhos, N’Soki derrière, un milieu composé de Meunier, Verratti, Draxler et Bernat, ainsi qu’une attaque à trois dans laquelle on retrouve Di Maria côté droit, Neymar à gauche et la surprise Choupo-Moting dans l’axe. Rabiot et Mbappé sont sur le banc au coup d’envoi !

Les compositions d’équipes :

Olympique de Marseille : Mandanda - Sarr, Rami, Kamara, Amavi - Strootman, Sanson, Luiz Gustavo - Thauvin, Ocampos, Payet

Paris Saint-Germain : Areola - Kehrer, Marquinhos, N’Soki - Meunier, Verratti, Draxler, Bernat - Di Maria, Choupo-Moting, Neymar