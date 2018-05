Depuis quelque temps maintenant, on évoque un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Mario Balotelli, Rudi Garcia l’ayant même appelé. Il y a peu d’aucuns évoquaient une aide du nouvel équipementier de l’OM, Puma.

« Un grand joueur Puma à l’OM serait une bonne nouvelle de manière générale. Balotelli en fait partie. On serait ravi que ce soit lui ou un autre joueur cité à l’OM. De manière générale on va mettre beaucoup d’efforts pour rendre l’OM visible. Nous sommes des équipementiers, on influence l’équipement, la couleur, le design. La partie sportive appartient au club. Chacun son métier, c’est assez complexe comme ça. Notre expertise à nous c’est l’équipement », a indiqué Richard Teyssier, le directeur général de Puma France sur SFR Sport.