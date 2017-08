Large vainqueur de la modeste équipe de Domzale (3-0) après avoir été accroché (1-1) à l’aller, l’Olympique de Marseille a validé son ticket pour la prochaine phase de poules de la Ligue Europa. Une qualification décrochée sans trop de problèmes, même si Patrice Evra regrette la pression qui a été mise sur le club phocéen avant la rencontre. Et plus généralement sur les formations tricolores. En prenant l’exemple du PSG face au Barça, Evra estime que la presse ne soutient pas franchement les troupes tricolores avant les rendez-vous importants en coupe d’Europe.

« C’est dommage qu’en France, je ne sais pas pourquoi, on veuille mettre de la pression avant des matches importants. Il y a beaucoup de négativité et c’est dommage. Il y a des équipes qui ont gagné des matches 4-0 et qui ont perdu 6-0 au retour (6-1 en réalité)... Ça vous fait rire ça ? Arrêtez de mettre une pression comme ça aux clubs français avant les matches comme ça. C’était que Domzale, mais ce n’était pas facile. S’ils sont là, c’est pas pour rien. Il faut être derrière tous les clubs français. En plus, si on fait de grands parcours dans cette coupe, ça va libérer des places pour les clubs français », a-t-il déclaré en zone mixte.