Adil Rami attend ça depuis des semaines. L’international tricolore n’a cessé de répéter qu’il rêvait de remporter la Ligue Europa avec l’Olympique de Marseille. Pour cela, il faudra battre ce soir l’Atlético de Madrid au Groupama Stadium de Lyon-Décines. Une équipe espagnole que le Français connaît très bien pour l’avoir joué plusieurs fois lorsqu’il portait le maillot du FC Séville. Interrogé par le site officiel de l’OM, l’ancien du LOSC a jugé les Colchoneros.

« C’est une très belle équipe, un sacré client. C’est une formation complète, dure à bouger, avec du caractère et de l’impact physique. Ce sera un match d’hommes car on a du répondant et du caractère. On a appris cette année à avoir le goût de l’effort. L’Atlético a plus d’expérience que nous, c’est le favori et j’ai beaucoup de respect pour son entraîneur. » Au sujet de Diego Siemone, il a avoué qu’il était dur d’affronter une équipe entraînée par lui. « C’est compliqué, il a un fort caractère, il a la culture de la gagne et l’a transmise à ses joueurs. C’est un acteur très important de la réussite du club. » Tout comme Antoine Griezmann qu’il surveillera de très près. « C’est un des meilleurs joueurs du monde. Il est intelligent, vicieux et très adroit. Il a beaucoup de qualités, très bon de la tête. Il faudra être attentif car il arrive à se faire oublier. Une des clefs du match sera d’être attentif à ses déplacements. »