Après deux défaites sèches en Ligue 1 (1-6 face à Monaco puis 1-3 contre Rennes), l’Olympique de Marseille a répondu une nouvelle fois présent sur la scène européenne. Grâce à un but d’Adil Rami au retour des vestiaires (1-0, 48e), le club phocéen a disposé difficilement de Konyaspor (1-0). Le défenseur central se réjouit de son premier but sous ses nouvelles couleurs.

« Je suis forcément content vu que c’est mon premier but sous mes nouvelles couleurs de l’Olympique de Marseille. J’ai pensé à mes enfants, ça fait longtemps que je voulais leur dédier le but. Puis c’est un but important, parce que même si ça ne va pas tout changer, ça repose un petit peu l’atmosphère », lâche Rami après la rencontre. L’international français félicite aussi le travail de Boubacar Kamara, titulaire jeudi soir. « Il a énormément souffert, il a fait attention à couvrir tout le monde et nous à permis à nous les centraux de ne pas faire des un contre un. Parce que c’est vrai que faire du un contre un contre des joueurs beaucoup plus rapides que nous, c’est quand même compliqué. Et le football c’est ça, c’est du sacrifice, il faut souffrir pour gagner ».