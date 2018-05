Adil Rami à l’OM : cette rumeur est revenue lors de plusieurs étés au cours des dix dernières années. Alors, quand cela s’est concrétisé lors du mercato estival 2017, le défenseur français était aussi content que certains observateurs étaient sceptiques. Et visiblement, l’ancien Lillois n’a pas oublié certains commentaires !

« Exactement, c’était le seul club qui pouvait me faire revenir, avec de la ferveur et de la pression. Quand il y a eu la rumeur, il y a eu des pessimistes. À tous ces gens, je leur fais un big up. Je ne vais pas ressortir les noms, je ne suis pas en mode punchline, mais je les ais en tête. Je ne suis pas un grand talentueux, mais je suis un battant et c’est un club qui aime les joueurs qui mouillent le maillot », a lancé Rami en conférence de presse.