Le Stade de Reims est en train de vivre un véritable conte de fées en Ligue 1 cette année. Le vainqueur de l’exercice 2017-2018 en Ligue 2 se classe actuellement en 6e position, à une longueur de l’Olympique de Marseille, quatrième. Et si les Champenois sont si bons cette saison, ils peuvent remercier un homme : Edouard Mendy. L’ancien portier de l’OM serait d’ailleurs dans le viseur de son ancien club. Une rumeur à laquelle le principal intéressé a répondu lors du rassemblement avec le Sénégal au micro de Dakar Actu.

« Pour l’instant, je n’y fais pas attention. La saison n’est pas encore terminée. Après, c’est vrai que je lis et que j’entends des choses, et ça veut dire que je fais bien mon travail. Avec Reims, on a de nouveaux objectifs à atteindre, on va se concentrer dessus. Il y a beaucoup de bons gardiens en Ligue 1, alors être bon le week-end pour mon équipe, c’est ce qui m’importe le plus. Après, on fera les comptes à la fin », a ainsi déclaré Edouard Mendy.