À l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims (17h). L’OM tentera de relever la tête après sa lourde défaite 4-0 face à l’Eintracht Frankfurt en Ligue Europa et d’enchaîner un troisième succès de suite en championnat. Surprenant 9e, le promu rémois n’a lui concédé qu’une seule défaite sur ses sept derniers matches. Pour ce match, Rudi Garcia, qui avait fait tourner son effectif en Allemagne, peut compter sur un groupe complet.

Le 4-2-3-1 aligné au coup d’envoi est composé de Mandanda dans le but, d’une défense avec Sarr, Rami, Rolando et Sakai. Devant la défense, Lopez et Luiz Gustavo sont alignés. Devant, Ocampos et Thauvin entourent Payet, qui est au soutien de Germain. Côté Stade de Reims, David Guion privilégie également un 4-2-3-1, avec l’ancien Olympien Edouard Mendy dans le but et une défense composée de Foket, Engels, Abdelhamid et Konan. Romao et Chavalerin évoluent devant la défense, alors que le trio Ojo, Cafaro, Doumbia sera en soutien de Chavarria.

Les compositions d’équipes :

OM : Mandanda - Sarr, Rami, Rolando, Sakaï - Gustavo, Lopez - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain

Reims : Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Konan - Romao, Chavalerin - Ojo, Cafaro, Doumbia - Chavarria