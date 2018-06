En manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, Rémy Cabella a été prêté une saison à l’AS Saint-Etienne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que d’un point de vue personnel, le milieu a retrouvé des couleurs. Titularisé à 25 reprises en Ligue 1, le joueur de 25 ans a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives. Malgré ces statistiques plus que flatteuse, le joueur de 28 ans ne semble désormais plus dans les petits papiers des dirigeants phocéens.

De retour dans la cité phocéenne, le principal intéressé se repose, en attendant de connaître son avenir. A l’occasion du tournoi international U11 de l’ACA dont il est le parrain, Rémy Cabella s’est livré à cœur ouvert. Pour lui pas de doute, c’est l’OM ou l’ASSE. « Pour l’heure, je vais savourer mes vacances en famille. Ensuite, je sais que les dirigeants stéphanois souhaitent me conserver. Nous discuterons avec les dirigeants marseillais pour voir ce qu’ils proposent. C’est vrai que j’ai vécu de beaux moments cette saison dans un club qui reste mythique et une ambiance de folie. Je l’avais connue en tant qu’adversaire. Quand tu joues pour le club c’est encore autre chose. Enfin, nous verrons…Si je quitte l’OM, ce sera sans doute pour Sainté », a-t-il confié à Corse Net Infos.