En conférence de presse d’après match, c’est un Christian Gourcuff soulagé mais toujours aussi sérieux qui a répondu aux questions des journalistes dimanche soir après la brillante victoire du Stade Rennais à Marseille (1-3). Selon le technicien breton, le score ne reflète pas totalement la physionomie de la rencontre :

« Même à 3-0, ce n’était pas encore gagné. On était pas serein. L’adversaire a tenté le tout pour le tout. Heureusement que l’OM reviens tard dans la partie. Mais nous étions bien organisés. Nous avons joué, répondu présent. On avait exercé un pressing haut. Et c’est quand on a relâché cette pression qu’on s’est mis en danger. Heureusement pour nous, le score était déjà-là. Cette victoire nous permet de nous aérer la tête et de prendre quelques points. »