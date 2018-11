Cette saison, l’Olympique de Marseille court après le podium. Légèrement distancés par le LOSC et Montpellier, les Marseillais gardent cependant en ligne de mire une qualification en Ligue des Champions qui leur avait échappé d’un petit point l’année passée. Après une victoire sur Dijon avant la trêve internationale (2-0), les Marseillais iront à Amiens (dimanche, 21h, à suivre sur notre live commenté). Interrogé au sujet des qualités de son effectif et de ses partenaires, Rolando s’est montré confiant quant aux chances marseillaises.

« Il ne nous manque que trois points pour être sur le podium, ça peut aller très vite. On court derrière. Sixième, ce n’est pas la place qu’on veut, mais en 2-3 matches, on peut revenir. On a les qualités pour, on doit le prouver maintenant. On a l’effectif, le coach, le staff, tout pour réussir. On doit remonter. On n’a jamais d’excuses, on n’en cherche pas. Il faut accrocher la Ligue des Champions pour la jouer l’année prochain. On dit qu’on est fatigués de jouer mais on bosse 38 journées pour y être. On ne peut pas chercher d’excuses, il faut avoir le mental », a ainsi déclaré le défenseur marseillais.