Kostas Mitroglou vit des heures difficiles. Critiqué pour son manque d’efficacité face au but ces dernières semaines, l’attaquant international grec est en crise de confiance. Taclé par Christophe Dugarry, il peut néanmoins compter sur le soutien de son coéquipier Rolando, qui l’a défendu en conférence de presse.

« Kostas, c’est difficile quand un joueur arrive dans un club qu’il ne connait pas, où il faut apprendre la langue. Il est arrivé blessé. Je suis un de ceux qui parle le plus avec lui, on a joué au Portugal, on se connait pas mal. Je lui transmets de la confiance, il est expérimenté, il sait quoi faire pour remonter la pente », a expliqué Rolando. Suffisant pour retourner l’opinion en sa faveur ?