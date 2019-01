Rolando est revenu à la compétition après plusieurs mois sans jouer à cause d’une rupture totale du tendon d’Achille. Prolongé d’une saison en juillet dernier, le défenseur portugais de l’Olympique de Marseille sera donc en fin de contrat cet été. Une nouvelle fois questionné en conférence de presse à ce sujet, Rolando a laissé planer le doute sur son avenir...

« Je sais que je suis enfin de contrat mais en ce moment, c’est le moment de s’accrocher, d’être soudé, de tout donner pour ce maillot. Je connais le club, je le vis chaque jour, je suis de l’OM. Je suis fier de porter le maillot, je me sens bien. Je le défendrai jusqu’en juin si ça doit s’arrêter en juin, ou un peu plus si c’est un peu plus. Mais ce n’est pas le moment de parler de ça », a ainsi déclaré le Portugais.