Lors de la dernière journée de championnat la saison dernière, l’OM perdait Rolando sur blessure. Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, le défenseur voyait son début de saison plus que compromis. Cependant, et malgré ce coup dur, Rolando a été prolongé par les dirigeants marseillais en juillet dernier. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le défenseur de l’OM s’est montré reconnaissant envers ses dirigeants.

« J’ai beaucoup remercié le club. Je savais qu’en étant performant, en bossant, les choses reviendraient toutes seules. On était en discussions avant ma blessure, mais les dirigeants ont tenu promesse malgré mes pépins physiques. Les discussions qu’on avait entamé, on les a continuées, et je les remercie. À ce moment là, ce n’est plus que du football, c’est aussi du business. Et c’est dans ces moments là qu’on voit que les gens ont une parole », a ainsi déclaré le défenseur portugais.