Après deux défaites et un match nul lors des trois premières journées, l’Olympique de Marseille n’avait qu’une seule option ce jeudi soir en Ligue Europa. Opposé à la Lazio au Stadio Olimpico, le club phocéen devait absolument gagner pour rester en vie dans le groupe H. Finalement battue par le club romain (1-2), la formation de Ligue 1 est définitivement éliminée de la C3. Après la réaction de Luiz Gustavo sur le bord du terrain, c’est Rudi Garcia qui est revenu sur la rencontre au micro de RMC Sport. Interrogé sur la prestation des siens, le technicien de l’OM s’est montré satisfait de l’état d’esprit et espère que ses joueurs resteront sur cette voie dès ce week-end face à Dijon.

« On savait que c’était un groupe très relevé, que c’était très compliqué mais on aurait dû au moins avoir quatre points après deux journées, on n’en avait qu’un. Voilà, maintenant il faut prendre ça aussi comme un mal pour un bien, il va falloir tout remettre sur le championnat, dès dimanche, parce qu’on s’est déplacés, qu’on est jeudi et que dans trois jours, il faut absolument gagner au Vélodrome. On aura besoin de notre douzième homme mais les joueurs, faut qu’ils soient comme aujourd’hui, c’est à dire déterminés, qu’ils jouent et qu’ils mettent notre public derrière nous, a lâché l’ancien coach de l’AS Roma. Maintenant, notre seul objectif, c’est de bien figurer dans les coupes nationales, d’aller le plus loin possible dans les coupes nationales, si possible gagner une des deux coupes nationales et surtout, bien évidemment, notre objectif prioritaire, c’est de finir sur le podium donc on veut se qualifier pour la Ligue des Champions et ça passe déjà par recoller au podium dès dimanche en gagnant. »