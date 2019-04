Ancien coach de la Roma, Rudi Garcia a gardé une certaine cote sur le marché en Serie A. Il ferait même partie d’une short-list d’entraîneurs pour prendre la suite de Gennaro Gattuso au Milan. Le coach de l’OM a préféré ne pas commenter cette actualité, argumentant qu’il était à fond avec Marseille en cette fin de saison.

« L’Italie ne me manque pas. Je mange des bonnes pâtes à la maison. Je suis coach de l’OM. Il me reste 5 matches pour mener l’OM en haut du classement. C’est ce pour quoi je me bats. Je suis bien là. Je veux juste gagner le prochain match contre Nantes. Mon intérêt pour l’Italie ? J’irais peut-être y passer ma retraite, je ne sais pas (sourire). »