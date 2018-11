Florian Thauvin a mis un gros coup de pression à l’OM en déclarant en milieu de semaine qu’il ne se voyait pas rester au club si jamais il ne se qualifiait pas en Ligue des Champions la saison prochaine.

Forcément, Rudi Garcia a été interrogé sur les mots de son joueur et il le comprend. « Il a bien raison. On veut tous jouer la Ligue des Champions. On va tout faire pour terminer dans les trois premiers. J’ai zéro crainte de le voir partir (en fin de saison, ndlr). Au moins c’est clair comme réponse (sourire). » À l’OM et Thauvin de jouer maintenant.