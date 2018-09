Présent en conférence de presse avant le match de la 7e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg, Rudi Garcia a notamment évoqué le retour de Steve Mandanda, qui a manqué les derniers matchs à cause de pépins physiques. L’entraîneur marseillais a d’ailleurs confirmé que l’ancien du Havre sera titulaire demain au Vélodrome.

« On sera plus tranquilles d’avoir nos deux gardiens principaux opérationnels, Steve a beaucoup d’importance pour nous, il fait partie meilleurs gardiens en France. On attendait qu’il soit à 100%, on attendait sa préparation, qu’il puisse faire un vrai échauffement d’avant match avant de débuter, je ne voyais pas l’intérêt de prendre le risque de le mettre sur le banc à Lyon. J’espère que ce sera le vrai départ de la saison pour lui, qu’il puisse y rester et durer, se préparer au mieux, nous on est très contents de le voir avec nous », a lancé le tacticien marseillais.