Si l’Olympique de Marseille est au pied du podium de la Ligue 1, la situation n’est pas si enthousiasmante pour les Phocéens. Handicapé par les blessures et les suspensions, l’effectif de Rudi Garcia est amputé de plusieurs membres. Ce dimanche face à Lille (à suivre sur notre live commenté), Duje Ćaleta-Car, Jordan Amavi et Adil Rami ne seront pas disponibles. Un véritable coup dur qui restreint le technicien olympien dans ses choix : « pour ma défense, non, je n’ai pas de choix avec les absents et l’aspect défensif non plus. Il faut s’améliorer pour prendre moins de buts. Il y’a eu beaucoup d’erreurs individuelles donc ça va se tarir. Il faudra être plus solide dès dimanche, mais ça ne doit pas être au détriment de l’attaque et il faut marquer plus de buts que l’adversaire. »

En conférence de presse, il a aussi commenté la nouvelle exposition de Boubacar Kamara tout en donnant son avis sur son meilleur poste : « de toute façon, il n’y a que le long terme qui nous le fera savoir. Pour moi, (Kamara) c’est un milieu de terrain malgré une formation de défense centrale. Avec Luiz Gustavo, il progressera. Il faudra compter sur Sertic qui revient s’il le faut. » Exclu face à Strasbourg, Jordan Amavi ne jouera pas face à Lille. Rudi Garcia a imaginé d’autres alternatives à Hiroki Sakai pour occuper le flanc gauche : « on a des solutions pour pallier la suspension de Jordan Amavi. Je pense à Thomas Hubocan et au petit Rocchia. »