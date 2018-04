L’OM s’est largement imposé lors de la réception de Lille (5-1) ce samedi après-midi. Les Marseillais reviennent à égalité de points de l’OL, mais ont perdu Hiroko Sakai sur blessure. En conférence de presse, Rudi Garcia a donné des nouvelles des blessés. Car outre le Japonais, Rolando a également été remplacé à l’heure de jeu.

« Les trois points, le goal average, le spectacle offensif... Le point noir, c’est la blessure d’Hiroki (Sakai). Ce ne sont pas les croisés, mais j’ai regardé les images. Sans être docteur, je pense que le latéral interne du genou n’a pas du aimer. On verra demain. C’est le bémol de ce match. Rolando, ça commençait un peu à le gêner. J’ai préféré l’enlever sans qu’il me le demande. Une heure de jeu ça suffisait pour lui. On aura besoin de tout le monde lors des prochaines échéances. Bouna (Sarr) ça a tenu, son épaule ça s’est bien passé, mais si on n’a pas Hiroki, qui le plus défensif de nos latéraux, on devra trouver d’autres solutions. »