Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Rudi Garcia est revenu sur les rumeurs liées à ses relations plutôt tendues avec le directeur sportif de l’OM Andoni Zubizarreta.

« Nos relations sont excellentes. J’espère que ça suffira à faire taire ces rumeurs que je ne qualifierais pas... Avec Andoni et le président, on échange, on débat pour faire avancer l’Olympique de Marseille, il n’y a que cela qui nous anime, » a ainsi expliqué l’entraîneur marseillais.