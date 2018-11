Dans un long entretien accordé à l’émission Breaking Sport sur RMC Sport, Rudi Garcia a été interrogé sur d’éventuelles arrivées lors du mercato hivernal. Et si on se fie à ses propos, il y a peu de chances que des renforts débarquent à Marseille. « Je ne veux pas spécialement un attaquant cet hiver. Il faut faire attention au moment présent. [...] Je suis contre le mercato d’hiver, pas que pour l’OM mais tous les autres clubs. Pour moi, le mercato hivernal ne devrait même pas exister, mais si on peut tirer profit pourquoi pas, on va regarder ça tranquillement ». Il est ensuite revenu sur le dossier du fameux grand attaquant qui passionne tant les supporters.

« C’est un faux débat, les stats démontrent qu’on n(a pas eu besoin d’un numéro 9. L’année dernière on est la deuxième meilleure attaque de l’histoire du club, cette année aussi on marque beaucoup. Bien sûr que si Lionel Messi veut venir jouer à l’OM on va le prendre mais ce n’est pas pour nous, parmi tous les noms qui sont passés il y a des joueurs pas pour nous parce que nous n’avons pas les moyens financiers ni l’attractivité. Tant qu’on ne jouera pas la Ligue des Champions, ce sera compliqué d’avoir un des meilleurs attaquants de la planète, il faut dire les choses comme elles sont. Cela ne nous empêche pas de marquer et d’avoir un des meilleurs buteurs de l’histoire du club, Florian Thauvin », a confié le coach.