L’Olympique de Marseille n’a pas eu beaucoup de penalties. Mais ils en ont eu deux en deux rencontres. Le premier a été raté par Florian Thauvin contre Rennes (3-0) et le deuxième raté aussi, mais cette fois par Valère Germain contre Strabsourg (2-0). Rudi Garcia a évoqué le sujet en conférence de presse d’avant-match ce jeudi.

« Je n’ai pas décidé qui tirera le prochain penalty. On les travaillera même cet après-midi. On va réfléchir par rapport à ça. Pour l’OM, Germain et Thauvin retireront des penalties », a avancé l’entraîneur français.