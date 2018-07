Après la défaite de l’Olympique de Marseille (2-1) face à Béziers, Rudi Garcia s’est exprimé auprès du Phocéen sur le cas Tomas Hubocan.

« Il fait partie des joueurs qui ont envie de partir et je pense que ce serait mieux pour Tomas (Hubocan). On lui a laissé quelques jours avant la reprise pour voir s’il trouvait une solution pour trouver un nouveau club. Ça ne s’est pas encore fait. » L’entraîneur de l’OM a ajouté que le défenseur slovaque était « en discussion » et qu’il était « un homme de qualité » et quelqu’un qu’il « appréciait ».