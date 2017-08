A cinq jours de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille est toujours dans l’attente d’une recrue offensive. Avant la rencontre de demain (21h) sur la pelouse de l’AS Monaco, interrogé en conférence de presse, Rudi Garcia a réitéré son besoin de voir un attaquant rejoindre son effectif avant la fermeture du marché des transferts, jeudi prochain. Après avoir vanté les mérites de Valère Germain et souligné les attentes placées en Clinton N’jie, le coach olympien a rappelé, s’il en était besoin, qu’un nouveau renfort offensif était primordial pour être compétitif sur tous les tableaux.

« Je pense que si on avait un autre joueur capable de jouer à ce poste là (attaquant de pointe), on s’en porterait mieux. On pensait, et on pensait bien, qu’on jouerait quatre compétitions. Maintenant, on est sûrs de les jouer, donc oui il faut du renfort à ce poste là, » a-t-il déclaré. Avant d’évoquer l’éventualité que ce renfort n’arrive pas. « Dans le mercato tout est possible. A moins que vous preniez un joueur libre, et à ce moment-là il n’y a que deux parties qui doivent se mettre d’accord, sinon il y en a trois. Et s’il y en a trois, on est jamais sûr de se mettre d’accord. Donc on verra. Mais il reste quelques jours pour travailler. Andoni (Zubizarreta, le Directeur sportif de l’OM) le fait et puis on va bien finir par y arriver. Le tout c’est de ne pas prendre pour prendre. On veut un joueur qui soit un plus pour l’équipe, » a ajouté le coach marseillais. Il n’y a plus qu’à attendre.