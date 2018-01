Evénement. Samedi, à Rennes, Henri Bedimo (32 ans) a disputé ses premières minutes sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Une première sur laquelle le coach des Ciel-et-Blanc Rudi Garcia est revenu ce lundi en conférence de presse, soulignant le professionnalisme du Camerounais.

« On ne pourra pas faire tous les matches avec Sakai à gauche et Bouna à droite. Il était important de redonner du temps de jeu à Henri, qu’il soit prêt à jouer sa carte. Le petit Rocchia n’est pas encore prêt. Henri me dit qu’il se sent bien. En décembre, avec le staff, on ne le trouvait pas encore prêt à le faire jouer. Depuis 2018, on le trouve mieux, plus tonique. Soulignons combien il a été professionnel. Il a toujours été un professionnel de très haut niveau depuis que je travaille avec lui, 100% bosseur. Quelque soit son avenir, coup de chapeau à lui », a confié le technicien olympien. Le Lion indomptable appréciera.