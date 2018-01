Grâce à sa victoire face au Stade Malherbe de Caen (0-2) en ouverture de la 22ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain. L’entraîneur de l’OM, Rudi Garcia, se réjouit de cette quatrième victoire d’affilée et en profite pour mettre la pression sur ses concurrents directs.

« On va pouvoir regarder tranquillement les autres matchs, que ce soit celui de Monaco et celui de Lyon. On a pris nos points, nous », a-t-il déclaré en conférence d’après-match. Le tacticien marseillais suivra notamment de près le choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, dimanche soir. Quant à Monaco, il sera opposé à la lanterne rouge du championnat, le FC Metz, ce samedi.