L’OM a vécu une soirée très difficile ce dimanche lors des 32es de finale de Coupe de France. Battus par les amateurs d’Andrézieux, club de N2 à Geoffroy-Guichard (2-0), les Olympiens enchaînent une nouvelle désillusion. Présent en conférence de presse après le coupe de gueule de son président, Rudi Garcia assume être l’un des responsables de cet échec. Il reconnaît que son équipe est passée à côté de son match et souhaite se réfugier dans le travail pour trouver des solutions dans les matches à venir.

« C’est inadmissible. Bravo à Andrézieux mais je rappelle qu’ils sont en National 2 et ils ont montré ce que c’était une équipe qui en voulait et qui se battait ensemble, ce qui nous a manqué fortement. On peut mettre les chiffres en avant, qu’on a tiré 28 fois au but mais on a beaucoup échauffé le gardien de but adverse. Et quand on a eu des occasions, on ne les a pas mises dedans. On n’a pas été efficace dans les zones de vérité, ni devant ni derrière. Pour Andrézieux, c’est la magie de la coupe mais pour nous c’est une très mauvaise journée. On savait, on n’a pas l’excuse du terrain à Geoffroy Guichard, la pelouse est bonne. On est tous responsables, moi le premier évidemment. On est trop sur courant alternatif mais on va trouver des solutions car il n’y a que ça à faire. Il faut battre Monaco dimanche (le 13 janvier prochain en Ligue 1, un match qui sera à suivre avec nous), se remettre les têtes à l’endroit et être beaucoup plus pugnace. »