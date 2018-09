Troisième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise un début de saison sérieux à défaut d’être éclatant. Le club phocéen a connu des hauts et quelques bas (Nîmes, Rennes et Lyon). Pourtant, l’équipe de Rudi Garcia a su réagir dans certains moments clefs grâce à ses attaquants. En conférence de presse, le coach olympien est revenu sur Kostas Mitroglou et Valère Germain ainsi que le rôle de numéro un.

« C’est bien plus qu’un ou. Ils sont différents et complémentaires. Kostas a marqué et a été important contre Monaco. Valère a joué couloir droit et été important contre Strasbourg. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Si on joue en attaque placée ou en contre. Si on rencontre un bloc de deux joueurs ou de trois. Si on affronte des joueurs rapides ... Je vais m’arrêter là » a lancé Rudi Garcia.