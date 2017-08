A la veille du barrage retour de Ligue Europa de l’Olympique de Marseille face au NK Domzale (aller 1-1), Rudi Garcia s’est présenté en conférence de presse au stade Orange-Vélodrome. Si Patrice Evra, qui accompagnait le coach olympien, a monopolisé l’attention, Rudi Garcia s’est tout de même montré confiant au moment d’évoquer les difficultés observées lors des dernières sorties des Marseillais, en Ligue Europa comme en Ligue 1, témoignant de toute sa confiance envers ses joueurs.

Le coach olympien a expliqué s’appuyer sur des séquences vidéo pour faire progresser ses troupes et pense que ses joueurs vont peu à peu monter en puissance. « On leur montre ce qu’on fait de bien. On montre ce qu’on peut améliorer. La vidéo est un outil de progression individuelle et collective. C’est toujours dans un esprit de critique positive. Ce sont nos joueurs, je veux qu’ils gagnent, qu’ils soient équilibrés, qu’ils progressent. J’ai confiance en eux. Chacun va progresser, l’équipe va progresser au long de la saison. Demain on sait que si on veut gagner, il faut au moins marquer une fois et donc plus cadrer que ce qu’on a fait la dernière fois (2 tirs cadrés sur 11 tentés contre Angers). »