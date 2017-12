Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais reçoit l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium. Une rencontre très importante entre deux formations à égalité (35 points). Ce vendredi, Rudi Garcia s’est présenté face aux médias. L’occasion pour lui d’évoquer ce choc, de parler de l’absence des supporters marseillais et aussi de mettre la pression puisque les Phocéens iront à Lyon pour l’emporter.

« Il faudra faire un gros match. Le niveau de l’adversaire qui l’oblige. On y va pour gagner parce que c’’est ce qu’on fait partout en France. C’est un match à l’extérieur. On est la deuxième équipe à l’extérieur chez nous hors de nos bases, je crois que l’OL est premier. On ira pour gagner. Ils auront l’appui de leurs supporters. On aura aucun supporters marseillais à Gerland (Groupama Stadium, Ndlr). Ce n’est pas comme ça que je vois le foot. On ne devrait même pas avoir à se poser la question du déplacement des supporters. Dans un football normal, chaque équipe visiteuse devrait pouvoir amener des supporters (...) Les deux équipes sont au même niveau, c’est pour ça que ce match est intéressant. Je sais pas s’il y a un favori, on verra à la fin du match. Lyon est une bonne équipe, nous aussi »